Antoine Dupont, les retrouvailles qui vont faire parler !

Axel Cornic

Après avoir à nouveau été remplaçant face au LOU (19-41), Antoine Dupont est prêt pour fêter sa première titularisation de la saison en Top 14. Mais en face ce sera du très lourd, avec le Stade Rochelais d’un certain Grégory Alldritt qui débarque au Stadium de Toulouse pour le dernier match de l’année.

Une fois n’est pas coutume, le Stade Toulousain se retrouve en position de chasseur et non pas de chassé. Avec la pénalité de deux points, infligée à la suite de l’affaire Melvyn Jaminet, le club haut-garonnais a perdu la place de leader. Certes ils sont ex aequo avec la Section Paloise en tête du Top 14, mais les Toulousains veulent sans aucun doute reprendre seuls leur trône.

Luc Ramos retrouve le Stade Toulousain... Ça a très bien commencé le week-end dernier, avec une démonstration sur la pelouse du LOU. Mais le plus dur arrive, puisque c’est La Rochelle qui se présente ce dimanche au Stadium de Toulouse, pour en découdre. Antoine Dupont va être titularisé pour la première fois de la saison en Top 14 et il retrouvera un certain Luc Ramos au sifflet, qu’il avait publiquement critiqué il y a presque un an.