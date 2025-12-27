Antoine Dupont : Un complot dénoncé à Toulouse ?

Axel Cornic

Le retour d’Antoine Dupont pourrait relancer la saison du Stade Toulousain, qui a rencontré quelques problèmes sur les terrains, mais également en dehors. Le verdict dans l’affaire Jaminet a en effet beaucoup fait parler, avec le club haut-garonnais qui a été pénalisé de deux points en moins en Top 14.

Après une longue absence, tout le monde avait hâte de revoir Antoine Dupont fouler les terrains de Top 14. Et c’est chose faite avec des entrées en jeu très encourageantes, surtout le week-end dernier face au LOU (19-41). Son club du Stade Toulousain en avait grand besoin, puisqu’il ne traverse pas la meilleure période en ce moment.

« Tout le monde nous dégueule dessus » Les Rouge et noir sont en effet pointés du doigt depuis quelques semaines à cause de l’affaire Jaminet et d’une sanction jugée par beaucoup comme trop légère. Des débats qui semblent tout particulièrement agacer Ugo Mola. « Tout le monde dégueule sur notre président, sur notre club, sur tout le monde. Tout le monde nous dégueule dessus » avait lancé le manager du Stade Toulousain à ses joueurs, après la victoire de Lyon.