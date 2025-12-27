Antoine Dupont - Iris Mittenaere : L’annonce qui va la rendre jalouse ?

Axel Cornic

Absent des terrains durant des longs mois, Antoine Dupont a tout de même beaucoup fait parler de lui. La star du rugby français a en effet fait la Une des rubriques people, pour l’idylle qu’il vivrait depuis quelques temps avec Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016.

Déjà bien connu dans le milieu du rugby, Antoine Dupont est devenu en quelques années l’une des personnalités les plus appréciées des Français. Et sa popularité dépasse désormais largement les frontières du sport, puisqu’il a surtout fait parler de lui dans les rubriques people en cette année 2025.

L’un des couples de l’année ? Le demi de mêlée de 29 ans s’est affichée en Une de certains magazines, tous curieux de savoir comment se passait sa vie sentimentale. Parce que Dupont entretiendrait une relation avec une certaine Iris Mittenaere, très connu pour son passé de Miss France ainsi que de Miss Univers. Et les deux semblent vivre la parfaite idylle, s’affichant de plus en plus en public, de Roland-Garros au tapis rouge du Festival de Cannes.