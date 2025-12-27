Christophe Urios : Le craquage après l'humiliation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas au mieux dans cette saison de Top 14 pour le moment, l'ASM Clermont Auvergne a vécu une terrible désillusion en s'inclinant face à l'Usap la semaine dernière. Les Perpignanais ne comptaient jusque-là aucune victoire et Clermont a raté une belle occasion. Christophe Urios, le manager, était forcément en colère.

Entraîneur de l'ASM depuis 2023, Christophe Urios espère mener son club vers les hauteurs de Top 14 cette saison. Pour le moment les Clermontois ne sont que 11èmes et ils devront se frotter à l'UBB ce samedi. Un défi de taille, d'autant qu'il faut oublier les déboires de la semaine passée face à Perpignan.

« Sur le match à l’Usap, il n’y a rien » Lanterne rouge du Top 14, l'Usap est en grande difficulté et pour les autres équipes, il faut éviter la défaite face à ce club. L'ASM est tombé dans le piège, ce qui n'a pas plu du tout à Christophe Urios. « Je dois trouver des solutions pour retrouver de l’énergie, mais surtout pour trouver une connexion d’équipe, en fait. Parce que sur le match à l’Usap, il n’y a rien. On a été à côté de la plaque, voilà. On est critiqués, je n’ai pas de problème avec ça, on est face à notre responsabilité et c’est un privilège » lance-t-il dans des propos rapportés par Midi Olympique.