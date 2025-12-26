Antoine Dupont - La rupture : Il ne reviendra pas !

Joueur emblématique du Stade Toulousain dont il porte les couleurs depuis 2017, Antoine Dupont indique pourtant très clairement qu'il ne reviendra pas au sein du club occitan en tant qu'entraîneur une fois qu'il aura raccroché les crampons. En effet, Dupont acte déjà sa future rupture avec Toulouse et assure qu'il ne récupèrera pas le poste de son coach, Ugo Mola.
Antoine Dupont reviendra-t-il au Stade Toulousain dans la peau de l'entraîneur une fois qu'il aura décidé de prendre sa retraite ? Difficile de prédire l'avenir étant donné que le demi de mêlée du XV de France n'a que 29 ans, mais dans un entretien accordé à Sud Radio en octobre 2024, Dupont indiquait clairement qu'il y aurait rupture avec Toulouse après sa carrière de joueur puisqu'il ne reviendrait pas en tant qu'entraîneur.
Dupont ne se voit pas entraîneur
« Si le poste d’entraîneur m’attire ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement. Après, la fin de carrière est encore loin pour moi normalement », a indiqué Antoine Dupont, qui ne semble donc clairement pas attiré par une reconversion en tant qu'entraîneur.
« Aujourd'hui je ne m'y vois pas »
« Le successeur d’Ugo Mola ? Il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui je ne m'y vois pas. Quand je vois les horaires qu'il fait et le stress qu'il se met au quotidien ça ne me donne pas envie. Je pense que, quand j'aurais passé peut-être 15 ans de ma vie à faire des efforts au quotidien sur mon hygiène de vie, ma performance, être bon tout le temps, j'aurais besoin à un moment donné de me relâcher et de faire d'autres choses », a précise Antoine Dupont. Le message est passé...