Antoine Dupont : La rupture est annoncée !

En dépit de sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont pourrait envisager la rupture avec son club de coeur. Et Mourad Boudjellal affirme d'ailleurs avec certitude que Dupont a des envies d'ailleurs, et notamment d'un nouveau challenge au Japon.
Et si l'histoire d'amour entre Antoine Dupont et le Stade Toulousain, qui avait démarré en 2017, prenait fin avant 2031 et la date de la fin de son contrat ? Dans un entretien accordé à Rugby Magazine, Mourad Boudjellal a évoqué l'avenir de Dupont et ses intentions de tout plaquer avec Toulouse pour un nouveau club en direction de l'étranger. Et l'ancien président emblématique du RC Toulon évoque même le Japon.
Antoine Dupont annoncé partant !
« Il sera le premier international à aller jouer au Japon. Je sens chez lui l'envie de découvrir de nouvelles cultures, pas forcément pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. Je le vois bien un peu glob-trotter avant de rentrer chez lui en Bigorre », indique Mourad Boudjellal au sujet d'Antoine Dupont et de sa possible rupture à venir avec le Stade Toulousain.
« Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club »
Mais Antoine Dupont laissait lui-même entendre il y a quelques mois qu'il n'envisageait pas de quitter le Stade Toulousain : « Aujourd'hui, je ne me vois pas jouer dans un autre club en top 14 que le Stade Toulousain. Je n'ai pas de raison aujourd'hui d'en changer. J'ai la chance d'être dans un club qui est performant, dans une ville agréable à vivre et qui n'est pas loin de là où je suis originaire. Tous les facteurs sont réunis pour que je puisse continuer à m'épanouir ici ». Reste à savoir ce qu'il en sera si un club étranger lui formule une belle offre...