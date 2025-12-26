Antoine Dupont : La rupture est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit de sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont pourrait envisager la rupture avec son club de coeur. Et Mourad Boudjellal affirme d'ailleurs avec certitude que Dupont a des envies d'ailleurs, et notamment d'un nouveau challenge au Japon.

Et si l'histoire d'amour entre Antoine Dupont et le Stade Toulousain, qui avait démarré en 2017, prenait fin avant 2031 et la date de la fin de son contrat ? Dans un entretien accordé à Rugby Magazine, Mourad Boudjellal a évoqué l'avenir de Dupont et ses intentions de tout plaquer avec Toulouse pour un nouveau club en direction de l'étranger. Et l'ancien président emblématique du RC Toulon évoque même le Japon.

Antoine Dupont annoncé partant ! « Il sera le premier international à aller jouer au Japon. Je sens chez lui l'envie de découvrir de nouvelles cultures, pas forcément pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. Je le vois bien un peu glob-trotter avant de rentrer chez lui en Bigorre », indique Mourad Boudjellal au sujet d'Antoine Dupont et de sa possible rupture à venir avec le Stade Toulousain.