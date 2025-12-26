Antoine Dupont avec Kylian Mbappé, l’incroyable annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Antoine Dupont est devenu beaucoup plus qu’un joueur de rugby. Un statut qui a fait complètement exploser sa cote de popularité au cours des dernières années. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France devancerait d’ailleurs même certains de plus grands joueurs de football français. Seul Kylian Mbappé résisterait à la vague Antoine Dupont…

Il y a un peu plus d'un an maintenant, à l’été 2024, Antoine Dupont devenait champion olympique avec l’équipe de France de rugby 7. De quoi faire entrer le Français dans une nouvelle sphère, lui qui était déjà plus populaire que jamais grâce à ses performances avec le XV de France et le Stade Toulousain. La cote de popularité de Dupont a alors explosé depuis plusieurs mois, dépassant certaines stars du football français.

« On reçoit chaque jour un nombre incalculable de demandes pour lui » Agent image d’Antoine Dupont, Christophe Quiquandon s’est exprimé sur la cote de popularité de la star du rugby français. C’est alors qu’il a expliqué pour Rugby Magazine : « On reçoit chaque jour un nombre incalculable de demandes pour lui. On fait un tri puis on lui en parle, on est d’accord à 97% en général. Sa cote de popularité est allée crescendo, elle montait régulièrement ».