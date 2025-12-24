Antoine Dupont : Le coup de foudre avec une star !

Axel Cornic

Depuis la dernière Coupe du monde, la popularité d’Antoine Dupont n’a fait qu’augmenter, avec notamment un pic lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais la star du rugby est encore loin de certaines autres personnalités du sport français, comme un certain Zinedine Zidane.

S’il a raccroché ses crampons depuis presque vingt ans, Zinedine Zidane reste l’un des sportifs préférés des Français. Ses succès en tant qu’entraineur avec le Real Madrid n’ont fait qu’alimenter la légende, faisant de l’ancien numéro 10 un véritable phénomène.

« Zizou, parce que c’est notre idole à tous » Et ce n’est pas Antoine Dupont qui dira le contraire, puisqu’en juillet 2025 il assuré être un grand fan de Zidane, qu’il a pu rencontrer. « Si je devais ressortir une rencontre avec une personnalité ? Celle avec Zizou. Même si j’ai aussi croisé Lionel Messi l’an dernier, ça m’avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou, parce que c’est notre idole à tous » a expliqué la star française du rugby.