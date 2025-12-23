Isabelle Ithurburu avec un joueur du XV de France, c'est officiel !

Amadou Diawara

Journaliste chez TF1, Isabelle Ithurburu a été nommée Béarnaise de l’année par la rédaction de la République des Pyrénées et ses lecteurs. En ce qui concerne le titre de Béarnais de l'année, c'est Thibault Daubagna - pensionnaire de la Section Paloise et international français - qui a été désigné.

La rédaction de la République des Pyrénées et ses lecteurs ont nommé leurs Béarnais de l'année. En effet, Isabelle Ithurburu et Thibault Daubagna ont été récompensés sur la piste du Cirque de Noël à Pau. La journaliste de TF1 a remporté le titre suprême, tandis que le demi de mêlée de la Section Paloise et du XV de France a été sacré dans la catégorie : Médiatiques-Porte-drapeaux.

Isabelle Ithurburu est la Béarnaise de l'année 2025 Ayant reçu le titre de Béarnaise de l'année 2025, Isabelle Ithurburu a fait part de son immense bonheur. « Tout a démarré là. Mon histoire d’amour avec la ville, c’est depuis ma naissance, la place du Foirail, l’épicerie de mes parents », a lancé la native de Pau.