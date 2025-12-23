Rupture annoncée : Antoine Dupont va tout plaquer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit de sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont pourrait sérieusement envisager une rupture avec le club occitan pour aller terminer sa carrière loin de la France. C'est en tout cas la vision de Mourad Boudjellal, qui estime que Dupont finira par tout plaquer pour aller au Japon.

Présent au Stade Toulousain depuis 2017, Antoine Dupont finira-t-il sa carrière chez les Rouge et Noir, ou bien envisagera-t-il un départ à l'étranger avant de raccrocher les crampons ? Difficile d'y voir très clair pour l'instant sur les intentions de la star du XV de France. Mais de son côté, Mourad Boudjellal estime que Dupont finira par acter sa rupture avec Toulouse pour prendre la direction... du Japon !

Dupon-Toulouse, Boudjellal voit déjà une rupture « Il sera le premier international à aller jouer au Japon. Je sens chez lui l'envie de découvrir de nouvelles cultures, pas forcément pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. Je le vois bien un peu glob-trotter avant de rentrer chez lui en Bigorre », a indiqué Boudjellal dans un entretien accordé à Rugby Magazine. L'ancien patron du RC Toulon voit donc Antoine Dupont quitter le Stade Toulousain, et ce malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2031.