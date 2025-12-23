Romain Ntamack et les stars du PSG, la folie à plusieurs millions !

Alexis Brunet

2025 va bientôt se refermer et il est donc temps de faire un bilan des meilleures audiences de l’année. Le rugby arrive en pole position puisque le match du XV de France face à l’Écosse a été suivi par 9,5 millions de téléspectateurs. Romain Ntamack et sa bande sont talonnés par la victoire du PSG en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan.

Encore une fois, l’année 2025 a accordé une part belle au sport. Alors qu’en 2024 la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques avait été suivie par plus de 23 millions de téléspectateurs, cette année c’est le rugby qui se classe en tête des audiences. Le match entre le XV de France et l’Écosse lors du Tournoi des Six Nations, synonyme de sacre pour les coéquipiers de Romain Ntamack, a été regardé par 9,5 millions de téléspectateurs d’après Médiamétrie.

La deuxième place pour le PSG Après le rugby, c’est le football qui s’empare de la deuxième place. La finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan a été suivie par 8,75 millions de téléspectateurs sur M6. L’audience cumulée de ce match (11,5 millions de téléspectateurs) dépasse d’ailleurs celle réalisée par Romain Ntamack et ses coéquipiers car la finale a été également diffusée sur Canal+.