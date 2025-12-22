Antoine Dupont : Sa relation avec une célébrité confirmée !

Devenu plus qu'un joueur de rugby, Antoine Dupont peut désormais aujourd'hui rencontrer des célébrités. Alors qu'on avait pu voir le champion olympique avec LeBron James ou encore Lionel Messi, le joueur du Stade Toulousain côtoie également un certain Jean Dujardin. Dupont est d'ailleurs très proche du célèbre acteur français.
Acteur français, Jean Dujardin est un grand fan de rugby. Ayant notamment participé à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2023, il a aujourd'hui quelques liens avec... Antoine Dupont. « En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c'est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l'équipe depuis quelques mois. Il m'écrit avant et après tous les matches. Ça fait plaisir d'avoir le soutien de personnes comme ça. Ça montre l'engouement. Et puis c'est un acteur que j'adore. J'ai grandi avec ses films : OSS, Brice de Nice… Et il est aussi marrant en vrai qu'à la télé », avait confié Antoine Dupont à propos de sa relation avec Jean Dujardin.
« Il est devenu pote avec Jean Dujardin »
Aujourd'hui, les deux sont d'ailleurs amis. En effet, agent d'Antoine Dupont, Thierry Cazedevals a confié pour Rugby Magazine concernant cette relation avec Jean Dujardin : « En dix ans, d'ado, il est devenu un homme curieux de tout, ouvert à d'autres univers que le rugby, dans la mode, la musique, le cinéma, tous les arts en général. Il peut très bien aller voir une expo de peinture et profiter de sa popularité pour rencontrer des gens de tout horizon. Il est devenu pote avec Jean Dujardin sans changer son relationnel avec ses proches ».
« Il reste l'Antoine qu'on a toujours connu »
Antoine Dupont côtoie donc des stars, mais il reste celui qu'il a toujours été. Clément, son frère, confirme : « Il se bonifie avec le temps. Toujours posé et réfléchi avant de passer à l'action. Surtout, il est soucieux de son entourage proche. Et ça, dans un milieu où il pourrait oublier d'où il vient, c'est tout à son honneur. Ça explique aussi pourquoi il fait l'unanimité, pourquoi sa cote de popularité ne cesse d'augmenter. Il nous étonne tous autant sur le terrain qu'en dehors, par sa maturité et sa manière de gérer sa vie. Il n'est pas commun mon frère même si pour nous, ses proches, il reste l'Antoine qu'on a toujours connu ».