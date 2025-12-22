Antoine Dupont : Sa relation avec une célébrité confirmée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu plus qu'un joueur de rugby, Antoine Dupont peut désormais aujourd'hui rencontrer des célébrités. Alors qu'on avait pu voir le champion olympique avec LeBron James ou encore Lionel Messi, le joueur du Stade Toulousain côtoie également un certain Jean Dujardin. Dupont est d'ailleurs très proche du célèbre acteur français.

Acteur français, Jean Dujardin est un grand fan de rugby. Ayant notamment participé à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2023, il a aujourd'hui quelques liens avec... Antoine Dupont. « En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c'est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l'équipe depuis quelques mois. Il m'écrit avant et après tous les matches. Ça fait plaisir d'avoir le soutien de personnes comme ça. Ça montre l'engouement. Et puis c'est un acteur que j'adore. J'ai grandi avec ses films : OSS, Brice de Nice… Et il est aussi marrant en vrai qu'à la télé », avait confié Antoine Dupont à propos de sa relation avec Jean Dujardin.

« Il est devenu pote avec Jean Dujardin » Aujourd'hui, les deux sont d'ailleurs amis. En effet, agent d'Antoine Dupont, Thierry Cazedevals a confié pour Rugby Magazine concernant cette relation avec Jean Dujardin : « En dix ans, d'ado, il est devenu un homme curieux de tout, ouvert à d'autres univers que le rugby, dans la mode, la musique, le cinéma, tous les arts en général. Il peut très bien aller voir une expo de peinture et profiter de sa popularité pour rencontrer des gens de tout horizon. Il est devenu pote avec Jean Dujardin sans changer son relationnel avec ses proches ».