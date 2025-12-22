Mercato : Le PSG fait le forcing pour ce crack, il a signé !

Alexis Brunet

Dans sa logique de recruter les meilleurs jeunes joueurs de Ligue 1, le PSG aurait un œil sur Ayyoub Bouaddi qui fait des merveilles du côté de Lille depuis plusieurs mois. Toutefois, Paris n’est pas le seul sur le dossier, car plusieurs clubs de Premier League s’intéressent au milieu de terrain qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029 avec le LOSC.

L’été dernier, le PSG est allé piocher du côté de Lille pour renforcer le poste de gardien de but avec Lucas Chevalier. Le club de la capitale a depuis quelque temps décidé de beaucoup miser sur les jeunes talents de Ligue 1, comme avec Désiré Doué ou bien Bradley Barcola par le passé. Cela devrait d’ailleurs continuer prochainement.

Le PSG adore Bouaddi Après Lucas Chevalier, un autre joueur du LOSC pourrait débarquer à Paris. En effet, selon les informations de TEAMTALK, le PSG serait très intéressé par Ayyoub Bouaddi, pièce maîtresse du LOSC au milieu de terrain. Toutefois, le champion de France n’est pas le seul sur le dossier car plusieurs formations de Premier League comme Chelsea, Manchester United ou bien Liverpool ont également coché son nom.