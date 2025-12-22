Signature «à vie» au PSG : La nouvelle folie du Qatar !

Pierrick Levallet

Entre le PSG et Luis Enrique, c’est l’amour fou ! Arrivé lors de l’été 2023, le coach espagnol a mis tout le monde d’accord dans la capitale. L’entraîneur de 55 ans a le soutien total de sa direction. Les Rouge-et-Bleu aimeraient donc prolonger son contrat. Et du côté du Qatar, on préparerait une folie pour la signature du technicien parisien.

En recrutant Luis Enrique lors de l’été 2023, le PSG a peut-être pris sa meilleure décision depuis le rachat de QSI en 2011. Le coach de 55 ans a fait basculer le club de la capitale dans une nouvelle ère. Le technicien espagnol a fait de la formation parisienne un véritable rouleau compresseur, qui a remporté 6 trophées sur 7 possibles en 2025, dont la prestigieuse Ligue des champions.

Un contrat «à vie» pour Luis Enrique au PSG ? Comme le rapporte AS, le PSG serait ainsi totalement convaincu par Luis Enrique. Et ce dernier se sentirait particulièrement à l’aise chez les Rouge-et-Bleu. A Doha, on envisagerait ainsi de faire signer un contrat « à vie » à l’entraîneur parisien, dont l’engagement actuel expire en juin 2027. Le Qatar souhaiterait sceller l’avenir de Luis Enrique en lui offrant un contrat inédit.