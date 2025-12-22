Transfert d'un attaquant : Le PSG annonce sa décision !

Alexis Brunet

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes et le PSG ne devrait pas se montrer actif dans le sens des arrivées. Au niveau des départs, le club de la capitale ne devrait également pas faire parler de lui. Les dirigeants parisiens veulent par exemple conserver Gonçalo Ramos, même si le Portugais n’est pas un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique.

L’été dernier, de nombreux observateurs ont critiqué le mercato du PSG. Certains regrettaient le fait que le club de la capitale n’ait pas recruté plus de joueurs pour faire souffler un groupe qui avait énormément joué. Une vision qui s’est confirmée par la suite avec les nombreuses blessures des Parisiens, qui ont pénalisé Luis Enrique.

Le PSG ne veut recruter personne Le PSG a donc peut-être commis une erreur, mais il ne devrait pas changer sa ligne de conduite. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale n’a pas prévu de se montrer actif cet hiver. Pourtant, durant le mercato hivernal, il est possible de réaliser de jolis coups, comme l’avait prouvé Paris l’année dernière en faisant venir un certain Khvicha Kvaratskhelia.