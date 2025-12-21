Transfert historique à l’OM : Il lâche une réponse cash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’instar d’Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a lui aussi payé cher cette altercation dans les vestiaires de l’OM en début de saison. Placé sur le marché des transferts, l’Anglais a été poussé vers la sortie et le voilà aujourd’hui à Bologne. Acheté pour 20M€ par le club italien, Rowe s’est prononcé sur son statut de recrue la plus chère de l'histoire de Bologne.

Pour l’OM, il était inconcevable de laisser passer un tel événement. Alors qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en étaient venus aux mains après la rencontre face à Rennes, les deux joueurs ont été placés sur le marché des transferts. La sanction du club phocéen a donc été radicale et tandis que le Français a rejoint le Milan AC, l’Anglais a lui filé du côté de Bologne. Un transfert de Rowe qui a permis à l’OM de récupérer environ 20M€.

Un transfert record à Bologne ! Désormais en Italie, Jonathan Rowe est d’ailleurs arrivé à Bologne avec une pression sur les épaules. L’Anglais était attendu au tournant et pour cause… En dépensant 20M€ pour attirer l’ex-joueur de l’OM, la formation italienne a réalisé le plus gros transfert de son histoire. Mais voilà que ce statut ne semble pas déstabiliser plus que cela Rowe.