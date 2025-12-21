Transfert historique à l’OM : Il lâche une réponse cash !

A l’instar d’Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a lui aussi payé cher cette altercation dans les vestiaires de l’OM en début de saison. Placé sur le marché des transferts, l’Anglais a été poussé vers la sortie et le voilà aujourd’hui à Bologne. Acheté pour 20M€ par le club italien, Rowe s’est prononcé sur son statut de recrue la plus chère de l'histoire de Bologne.
Pour l’OM, il était inconcevable de laisser passer un tel événement. Alors qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en étaient venus aux mains après la rencontre face à Rennes, les deux joueurs ont été placés sur le marché des transferts. La sanction du club phocéen a donc été radicale et tandis que le Français a rejoint le Milan AC, l’Anglais a lui filé du côté de Bologne. Un transfert de Rowe qui a permis à l’OM de récupérer environ 20M€.
Un transfert record à Bologne !
Désormais en Italie, Jonathan Rowe est d’ailleurs arrivé à Bologne avec une pression sur les épaules. L’Anglais était attendu au tournant et pour cause… En dépensant 20M€ pour attirer l’ex-joueur de l’OM, la formation italienne a réalisé le plus gros transfert de son histoire. Mais voilà que ce statut ne semble pas déstabiliser plus que cela Rowe.
« Ça ne me concerne pas »
Interrogé ce dimanche par la Gazzetta dello Sport, Jonathan Rowe s’est prononcé sur le montant déboursé par Bologne pour l’acheter à l’OM. Recrue la plus chère de l’histoire du club italien, l’Anglais a alors fait savoir : « Cela me dérange d’être le plus gros transfert de Bologne ? Non, je n’y pense pas, ça ne me concerne pas. Je pense à jouer ».