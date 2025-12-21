Transfert légendaire : Le PSG reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

Depuis les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a changé sa méthode de recrutement. Le club de la capitale est désormais tourné vers la jeunesse. Les dirigeants parisiens seraient ainsi intéressés par les services de Saïd El Mala. Cologne aurait toutefois posé son véto concernant un transfert de l’ailier de 19 ans en janvier.

Le PSG a changé sa méthode de recrutement ces dernières années. Le club de la capitale a mis un terme au règne des stars pour se focaliser davantage sur le collectif et la jeunesse. Luis Campos devrait d’ailleurs encore s’en tenir à cette ligne directrice pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Le conseiller football du PSG envisagerait notamment de piocher en Bundesliga.

Le PSG garde un oeil sur El Mala Les champions d’Europe 2025 garderaient en effet un œil sur Saïd El Mala. Du haut de ses 19 ans, l’ailier gauche fait sensation avec Cologne dans le championnat allemand (6 buts et 3 passes décisives en 17 matchs). Le PSG ne serait toutefois pas seul sur le coup. Et les pensionnaires de la Bundesliga auraient refusé un transfert cet hiver, alors qu’il aurait pu être légendaire.