PSG - Ils sont sous le choc : Son transfert est réclamé... sur Instagram !

Il fut le héros que peu attendaient. Le PSG a été bousculé par Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale des clubs. Poussée dans ses retranchements jusqu'aux tirs au but, l'équipe de Luis Enrique a pu compter sur un Matvey Safonov se trouvant dans un état de grâce. De quoi impressionner des Brésiliens qui ont réclamé son transfert.

Mercredi soir, le PSG raflait le sixième trophée de son année calendaire à Doha. Après le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions ainsi que la Supercoupe d'Europe, les hommes de Luis Enrique arrachaient au terme d'une séance de tirs au but face à Flamengo (1-1 puis 2-1) la Coupe intercontinentale.

«« Le peuple brésilien t'aime, viens au Brésil» La première fois qu'un club français remporte cette compétition. Et ce, grâce à un Matvey Safonov impérial qui a repoussé quatre des cinq tentatives des joueurs de Filipe Luis pendant la séance. De quoi lui valoir les louanges de supporters brésiliens rivaux de Flamengo dans la section commentaires de la publication Instagram du portier russe du PSG. « Le peuple brésilien t'aime, viens au Brésil », a rédigé un internaute, réclamant ainsi son transfert.