Transfert imminent au PSG : Le clan Safonov sort du silence !

Axel Cornic

La bataille des gardiens a repris au Paris Saint-Germain, après le départ de Gianluigi Donnarumma. Les récentes prestations de Matveï Safonov et surtout un Lucas Chevalier peu convaincant ont relancé les débats et Luis Enrique va devoir rapidement changer pour faire taire les différentes rumeurs.

Depuis le début du projet QSI, le poste de gardien a souvent fait débat. Cela a été le cas avec Salvatore Sirigu, Kevin Trapp ou encore Keylor Navas, qui ont tous à un moment ou à un autre été poussés vers la sortie. Cela a même été le cas de Gianluigi Donnarumma, qui a pourtant mené le PSG vers sa première victoire en Ligue des Champions.

« Il n'a jamais été question d'un changement d'équipe, ni avant ni après le match contre Flamengo » Maintenant, ce sont Lucas Chevalier ou encore Matveï Safonov qui sont concernés. Mais en ce qui concerne l’international russe, pas question de quitter le PSG. « Safonov est extrêmement motivé au PSG. Il veut jouer au football et passer le plus de temps possible sur le terrain. Il n'a jamais été question d'un changement d'équipe, ni avant ni après le match contre Flamengo » a expliqué son agent Yuri Zaitsev, sur Sport24.