Zinedine Zidane : Le Real Madrid lui passe un coup de fil, sa réponse est révélée !

Rien n’est encore officiel, mais aujourd’hui, Zinedine Zidane est perçu comme le remplaçant de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Toutefois, tant que ce n’est pas signé, ça n’empêche pas Zizou de recevoir certains coups de fil. C’est ainsi que le Real Madrid aurait notamment appelé son ancien entraîneur il y a quelques jours.

Au début de la saison, le Real Madrid décidait de faire confiance à Xabi Alonso pour occuper le banc de touche. L’ancien joueur de la Casa Blanca en est donc devenu l’entraîneur, mais voilà qu’aujourd’hui, l’Espagnol se retrouverait sur un siège éjectable. Xabi Alonso serait en grand danger, à tel point qu'il a été vivement question de sa succession dans les médias. Et c’est ainsi qu’un retour de Zinedine Zidane au Real Madrid a notamment été évoqué.

Zidane recale le Real Madrid ! Ayant quitté ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane aurait donc encore la cote auprès des Merengue. C’est ainsi que pour Marca, Juan Ignacio Gallardo a fait une révélation. Le 7 décembre dernier, la Casa Blanca s’inclinait face au Celta Vigo et suite à cette défaite, le Real Madrid aurait appelé Zidane. Mais voilà que Zizou aurait dit non pour entraîner l’équipe, n’ayant qu’une idée en tête : l’équipe de France.