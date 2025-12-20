Zidane, le coup de foudre balancé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Compère offensif de Zinedine Zidane à l’occasion de la Coupe du Monde 2006 qui s’était déroulée en Allemagne, Franck Ribéry conserve un souvenir marquant de son ancien coéquipier. Et il raconte dans les colonnes de L’EQUIPE le véritable coup de foudre qu’il a eu avec Zidane en le découvrant juste avant kleptomanies début de ce Mondial.

Zinedine Zidane a été tout proche de terminer sa carrière de joueur en apothéose avec la finale de la Coupe du Monde 2006 (perdue aux tirs au but contre l’Italie), et ce dernier tout d’honneur a permis à l’emblématique numéro 10 de l’équipe de France de se faire un nouvel ami : Franck Ribéry, qui débarquait tout juste à cette époque chez les Bleus. Et cela a rapidement été le coup de foudre entre les deux hommes comme le racontait Ribéry en mars dernier dans les colonnes de L’EQUIPE.

« Il y a eu un feeling avec Zizou » « C'est toujours un kiff d'être avec Zizou ! On a toujours eu un bon rapport. Il reste comme un grand frère. Je n'ai pas joué longtemps avec lui en bleu mais ça a été un des plus beaux moments en 2006. J'ai commencé par le dessert en équipe de France ! Quand j'arrive au stage de Tignes avant la Coupe du monde, la première personne sur qui je tombe dans l'ascenseur, c'est Zizou. J'ai pris une claque de bonheur ! Je n'ai pas honte de le dire : j'étais un petit garçon, le gars de ma cité de Boulogne que je revoyais faire la fête dans la rue en 1998. Et là, Zizou devant moi, dans l'ascenseur... J'étais choqué ! Mais il m'a mis tout de suite à l'aise, simple comme toujours, avec les mots sympas. J'étais sur mon nuage. J'ai tout réalisé plus tard. Vraiment, je paierais pour revivre ça ! Il y a eu un feeling. Zizou, ce sont des bonnes ondes », indique Ribéry sur son excellente entente avec Zinedine Zidane.