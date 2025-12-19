Zidane et sa femme Véronique : Les règles très strictes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à sa femme Véronique depuis 1994, Zinedine Zidane a toujours eu une vie de famille assez tranquille. Mais l'ancien entraîneur du Real Madrid révèle néanmoins que l'alimentation est très stricte chez lui et qu'il fait très attention au quotidien avec son épouse Véronique.

En juin 2022, Zinedine Zidane accordait une interview à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France évoquait notamment son train de vie familial très tranquille et sans excès, notamment lorsqu'il débarquait en 2001 en Espagne suite à son transfert au Real Madrid.

« J’ai toujours été tranquille » « Les journalistes se sont aperçus qu’il n’y avait pas grand-chose à raconter autour de moi. Quand je suis arrivé à Madrid, en 2001, j’ai eu du monde en permanence sur mon dos pendant cent jours. En permanence à me suivre, du matin au soir et du soir au matin pendant plus de trois mois. La presse, tout le temps. Puis ils ont jeté l’éponge. Je ne leur servais à rien. Ils avaient vu ma petite vie. Il n’y avait rien d’exceptionnel. Ma vie est celle-là. J’ai toujours été tranquille. J’accepte la notoriété. Je n’ai pas de soucis. Ce sont les autres qui se fatiguent », confie Zidane.