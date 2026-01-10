PSG - Luis Enrique : Un tacle inattendu signé Guardiola ?

Axel Cornic

Il s’est passé pas mal de temps, mais le départ de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain fait toujours parler. Certains regrettent l’international italien, mais ce dernier semble s’éclater à Manchester City, avec Pep Guardiola qui est très heureux de l’avoir sous ses ordres.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma a été mis à la porte par le PSG. Certains ont assuré que c’était à cause de sa situation contractuelle, mais d’autres ont plutôt expliqué que c’est Luis Enrique qui l’aurait écarté, afin de miser sur un Lucas Chevalier vraisemblablement meilleur dans le jeu au pied.

« Il est plus fort dans le jeu au pied que ce que les gens disent » Pourtant, cette qualité ne semble pas manquer à l’Italien et ça ne vient pas de n’importe qui. « Il est plus fort dans le jeu au pied que ce que les gens disent » a expliqué Pep Guardiola, bien connu pour demander à ses gardiens de but une grande participation au jeu collectif, ce qui implique une certaine dextérité avec ses pieds.