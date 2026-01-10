Vente OM : Medhi Benatia vend la mèche ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jeudi, l’OM a perdu face au PSG lors du Trophée des Champions. Une défaite cruelle suite à laquelle Medhi Benatia s’est présenté devant les journalistes. C’est alors que le directeur du football à Marseille a tenu d’inattendus propos concernant son avenir. C’est alors que certains ont vu là le signe d’une vente imminente de l’OM. Etait-ce réellement le cas ?

Débarqué dans l’organigramme de l’OM en novembre 2023, Medhi Benatia est aujourd’hui directeur du football. Mais le Marocain restera-t-il encore longtemps au sein du club phocéen ? Peut-être pas. Après le Trophée des Champions perdu face au PSG, Benatia a surpris tout le monde, lâchant : « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler ».

« Je ne pense pas que ce soit à prendre au pied de la lettre » Bien évidemment, ces propos de Medhi Benatia ne sont clairement pas passés inaperçus. Certains ont d’ailleurs interprété cela comme un indice pour la prochaine vente de l’OM. Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi à ce qu’a pu dire le dirigeant olympien et c’est alors qu’il a confié : « Je ne pense pas que ce soit à prendre au pied de la lettre. Beaucoup me disent, une vente, il va se passer des choses, McCourt était avec des dirigeants du Koweït. Non ».