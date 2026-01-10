Vente OM : Medhi Benatia vend la mèche ?

Jeudi, l’OM a perdu face au PSG lors du Trophée des Champions. Une défaite cruelle suite à laquelle Medhi Benatia s’est présenté devant les journalistes. C’est alors que le directeur du football à Marseille a tenu d’inattendus propos concernant son avenir. C’est alors que certains ont vu là le signe d’une vente imminente de l’OM. Etait-ce réellement le cas ?
Débarqué dans l’organigramme de l’OM en novembre 2023, Medhi Benatia est aujourd’hui directeur du football. Mais le Marocain restera-t-il encore longtemps au sein du club phocéen ? Peut-être pas. Après le Trophée des Champions perdu face au PSG, Benatia a surpris tout le monde, lâchant : « Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler ».
« Je ne pense pas que ce soit à prendre au pied de la lettre »
Bien évidemment, ces propos de Medhi Benatia ne sont clairement pas passés inaperçus. Certains ont d’ailleurs interprété cela comme un indice pour la prochaine vente de l’OM. Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi à ce qu’a pu dire le dirigeant olympien et c’est alors qu’il a confié : « Je ne pense pas que ce soit à prendre au pied de la lettre. Beaucoup me disent, une vente, il va se passer des choses, McCourt était avec des dirigeants du Koweït. Non ».
« Le jour où il y aura une officialisation de cession… »
« Là, concernant le sportif, de nouvelles personnes qui pourraient arriver, Benatia n’est pas fou, s’il y a d’autres prestations comme celle face à Nantes dans les semaines à venir, il n’y aura en effet plus de Longoria et Benatia dans 3 mois. C’est ça qu’il veut dire. Je ne prends pas ces déclarations pour plus qu’elles ne sont. Le jour où il y aura une officialisation de cession, ce n’est pas Benatia qui viendra en après-match annoncer qu’il s’en va et que tout change », a ajouté le journaliste. Cela n’aurait donc pas de rapport avec une potentielle vente de l’OM.