OM : Greenwood joue «pour sa gueule», il n’en peut plus !

Buteur sur penalty face au PSG, Mason Greenwood n’aurait finalement pas pu empêcher la défaite de l’OM lors du Trophée des Champions. L’Anglais a donc trouvé à nouveau le chemin des filets, mais voilà que sa performance au global est loin de faire l’unanimité. Walid Acherchour n’a ainsi pas caché son exaspération face à Greenwood.

Au Koweït, le PSG et l’OM s’affrontaient pour le Trophée des Champions. Une rencontre qui a tourné en faveur des joueurs de Luis Enrique, vainqueurs aux tirs au but. Buteur, Mason Greenwood avait pourtant remis le club phocéen sur le droit chemin en égalisant sur penalty. Un but qui ne peut toutefois pas faire oublier un bien pâle copie aux yeux de Walid Acherchour.

« Je l’ai trouvé exaspérant » Déçu du numéro 10 de l’OM face au PSG, le consultant de RMC n’a pas été tendre au micro de l’After Foot. « Intéressant dans les connexions, les changements d’aile. Mais dans les 25 mètres, je l’ai trouvé exaspérant ce soir », a-t-il balancé dans un premier contre Mason Greenwood.