OM - Tromperie : Le sale coup de Greenwood !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM a perdu le Trophée des Champions face au PSG, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Dans le temps réglementaire de la rencontre, Mason Greenwood a obtenu un penalty, qu'il a transformé. D'après Kevin Diaz, le numéro 10 de l'OM a réussi à duper l'arbitre.

Classé deuxième en Ligue 1 la saison dernière, l'OM avait l'opportunité de remporter le Trophée des Champions face au PSG - champion de France en titre - ce jeudi soir. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs aux but (2-2, 4-1).

OM : Greenwood a simulé contre le PSG ? Alors que le PSG menait 1-0, Mason Greenwood a inscrit le but égalisateur, et ce, sur un penalty qu'il a provoqué. Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Kevin Diaz a affirmé que le numéro 10 de l'OM avait trompé l'arbitre.