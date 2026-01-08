OM - Tromperie : Le sale coup de Greenwood !

Ce jeudi soir, l'OM a perdu le Trophée des Champions face au PSG, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. Dans le temps réglementaire de la rencontre, Mason Greenwood a obtenu un penalty, qu'il a transformé. D'après Kevin Diaz, le numéro 10 de l'OM a réussi à duper l'arbitre.
Classé deuxième en Ligue 1 la saison dernière, l'OM avait l'opportunité de remporter le Trophée des Champions face au PSG - champion de France en titre - ce jeudi soir. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs aux but (2-2, 4-1).
OM : Greenwood a simulé contre le PSG ?
Alors que le PSG menait 1-0, Mason Greenwood a inscrit le but égalisateur, et ce, sur un penalty qu'il a provoqué. Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Kevin Diaz a affirmé que le numéro 10 de l'OM avait trompé l'arbitre.
«L'arbitre est tombé dans le panneau»
« Moi, je considère qu’il n’y a pas penalty. Il n’y a absolument pas penalty. Le gardien sort et ne touche pas le joueur. On peut dire bravo Greenwood, il y a plein d’attaquants qui sont allés chercher ce genre de penalty, mais n’empêche qu’il n’y a pas faute. Ce n’est pas une faute. Ce qui me va, c’est que l’arbitre a décidé et l’arbitre vidéo n’a pas souhaité lui remontré les images. Ça, ça me convient. C’est un humain qui s’est fait avoir par un autre humain. C’est Greenwood qui a été cherché un penalty, l’arbitre est tombé dans le panneau. Il n’empêche, je n’en démordrai pas, il n’y a pas penalty sur cette action », a déclaré Kevin Diaz, consultant chez RMC Sport.