OM : Escapade à l'étranger, la belle rencontre de Medhi Benatia !

Si l'extrême majorité des supporters de l'OM a décidé de boycotter le Trophée des Champions, une centaine de membres des Olympiens de Dubaï ont fait le déplacement à Koweït City. En guise de récompense, ces fans ont rencontré à la fois Medhi Benatia et Pablo Longoria ce jeudi.
Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM va disputer le Trophée des Champions ce jeudi soir. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont rendez-vous avec ceux de Luis Enrique au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.
OM : Benatia et Longoria ont rencontré des fans au Koweït
Alors que le Trophée des Champions a lieu au Koweït, l'extrême majorité des supporters de l'OM a décidé de boycotter le premier Classique de l'année. Mais heureusement pour la bande à Mason Greenwood, elle sera soutenue par une centaine de membres des Olympiens de Dubaï, qui seront présents au Jaber Al-Ahmad International Stadium ce jeudi soir.
OM : Longoria a reçu un maillot en cadeau
D'après les indiscrétions de RMC Sport, l'OM a tenu à récompenser les supporters qui ont fait le déplacement pour le Trophée des Champions. En effet, les membres des Olympiens de Dubaï présents à Koweït City ont eu la chance de rencontrer Medhi Benatia - directeur sportif de l'OM - et Pablo Longoria ce jeudi. D'ailleurs, le président du club marseillais a reçu un maillot avec le logo du fan-club en cadeau.