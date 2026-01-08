OM : Escapade à l'étranger, la belle rencontre de Medhi Benatia !

Amadou Diawara

Si l'extrême majorité des supporters de l'OM a décidé de boycotter le Trophée des Champions, une centaine de membres des Olympiens de Dubaï ont fait le déplacement à Koweït City. En guise de récompense, ces fans ont rencontré à la fois Medhi Benatia et Pablo Longoria ce jeudi.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM va disputer le Trophée des Champions ce jeudi soir. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi ont rendez-vous avec ceux de Luis Enrique au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

OM : Benatia et Longoria ont rencontré des fans au Koweït Alors que le Trophée des Champions a lieu au Koweït, l'extrême majorité des supporters de l'OM a décidé de boycotter le premier Classique de l'année. Mais heureusement pour la bande à Mason Greenwood, elle sera soutenue par une centaine de membres des Olympiens de Dubaï, qui seront présents au Jaber Al-Ahmad International Stadium ce jeudi soir.