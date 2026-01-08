C'est terminé pour Pavard : L'OM a choisi son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par l'Inter Milan l'été dernier, Benjamin Pavard devait être le leader défensif de l'OM. Cependant, le champion du monde 2018 a enchaîné plusieurs prestations décevantes, dont une dernière catastrophique face au FC Nantes. Au point que Roberto De Zerbi envisage déjà de le remplacer.

L'été dernier lorsque Benjamin Pavard était prêté à l'OM, un enthousiasme débordant avait entouré la signature du champion du monde 2018. Mais l'euphorie est rapidement retombée puisque le joueur qui appartient toujours à l'Inter Milan a livré plusieurs prestations inquiétante, notamment la dernière contre le FC Nantes (0-2).

Pavard remplacé par Murillo ? Une situation qui n'a évidemment pas échappé à Roberto De Zerbi qui pourrait prendre une décision radicale avec Benjamin Pavard. Selon les informations de RMC Sport, l'entraîneur de l'OM pourrait effectivement décider de laisser le champion du monde sur le banc pour le Trophée des Champions contre le PSG afin de titulariser Amir Murillo.