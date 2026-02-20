Habib Beye l'a annoncé devant les journalistes : «Sa première erreur» en tant qu'entraîneur de l'OM ?

Axel Cornic

Une dizaine de jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a officiellement un nouvel entraineur. C’est Habib Beye, tout récemment limogé du côté du Stade Rennais, qui a pris les rênes de l’équipe pour atteindre les objectifs fixés en cette fin de saison. Mais sa première conférence de presse n’a pas vraiment convaincu grand monde, en commençant par Daniel Riolo...

Dans le climat explosif actuel, la nomination d’Habib Beye devrait apporter un peu de calme. L’ancien défenseur a pris la place laissée vacante par Roberto De Zerbi, qui a quitté l’OM après des résultats sportifs catastrophiques et des grosses tensions en interne. Et on le verra bientôt à l’œuvre, puisqu’il dirigera son premier match ce vendredi soir, face au Stade Brestois.

𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 séance pour 𝒄𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑩𝒆𝒚𝒆 🆕 pic.twitter.com/P0a2xkxfQC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 19, 2026

« C'est le Habib Beye qu'on connaît, il sait parler, mais... » Mais avant même ce premier match, Habib Beye a vu sa communication être décryptée par Daniel Riolo, qui ne semble pas totalement convaincu. « La conf', je ne suis pas étonné. C'est le Habib Beye qu'on connaît, il sait parler, il sait communiquer, il est intelligent, il sait parler de foot, et ça, il saura toujours le faire que ce soit sur un banc ou derrière le micro » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, au sujet du nouvel entraineur de l’OM.