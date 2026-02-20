Habib Beye l'a annoncé devant les journalistes : «Sa première erreur» en tant qu'entraîneur de l'OM ?

Une dizaine de jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a officiellement un nouvel entraineur. C’est Habib Beye, tout récemment limogé du côté du Stade Rennais, qui a pris les rênes de l’équipe pour atteindre les objectifs fixés en cette fin de saison. Mais sa première conférence de presse n’a pas vraiment convaincu grand monde, en commençant par Daniel Riolo...
Dans le climat explosif actuel, la nomination d’Habib Beye devrait apporter un peu de calme. L’ancien défenseur a pris la place laissée vacante par Roberto De Zerbi, qui a quitté l’OM après des résultats sportifs catastrophiques et des grosses tensions en interne. Et on le verra bientôt à l’œuvre, puisqu’il dirigera son premier match ce vendredi soir, face au Stade Brestois.
« C'est le Habib Beye qu'on connaît, il sait parler, mais... »
Mais avant même ce premier match, Habib Beye a vu sa communication être décryptée par Daniel Riolo, qui ne semble pas totalement convaincu. « La conf', je ne suis pas étonné. C'est le Habib Beye qu'on connaît, il sait parler, il sait communiquer, il est intelligent, il sait parler de foot, et ça, il saura toujours le faire que ce soit sur un banc ou derrière le micro » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC, au sujet du nouvel entraineur de l’OM.
« Je ne suis pas d'accord quand il dit que cette équipe n'est pas malade »
« Maintenant, il se retrouve à la tête d'un club qui est différent où le beau discours ne sera que la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est le principal » a rappelé Daniel Riolo, dans l’After Foot de jeudi soir. « Et le principal, ça va être de mettre un jeu en place et de redonner confiance à son équipe. Dans sa conf', je ne suis pas d'accord quand il dit que cette équipe n'est pas malade. Et j'espère qu'il ne le pense pas parce que ce serait sa première erreur. Une équipe qui se fait retourner aussi facilement sur les fins de match, c'est mentalement, elle n'arrive pas à gérer émotionnellement l'évènement. Donc bien sûr que c'est là-dessus qu'il va devoir travailler, avant de nous sortir des schémas tactiques et de nous sortir des choses ».