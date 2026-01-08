OM : Le PSG historique, De Zerbi valide !

Ce jeudi soir, l’OM va tenter de déjouer les plans du PSG à l’occasion du Trophée des Champions (19h). Toujours très ambitieux face à l’ennemi juré, Roberto De Zerbi a néanmoins reconnu ce mercredi en conférence de presse que la formation dirigée par Luis Enrique était certainement la plus forte d’Europe.
Le second Classique de la saison approche à grands pas. Ce jeudi soir, l’OM et le PSG se retrouvent au Koweït à l’occasion du Trophée des Champions. Après avoir battu l’ennemi parisien au Vélodrome en début de saison (1-0), le club phocéen nourrit de grandes ambitions sur ce match, qui pourrait laisser place à un trophée.
De Zerbi salue le PSG
Cependant, entre temps, le PSG est monté en puissance et a récupéré plusieurs joueurs importants. Cela n’empêche pas Roberto De Zerbi de se montrer ambitieux, bien que le coach de l’OM concède volontiers que Paris est la meilleure équipe d’Europe actuellement.
« Le PSG est l’équipe la plus forte d’Europe »
« La tactique est importante, mais contre Nantes, ce sont d’abord les fondamentaux qu’il faut respecter. Si on ne les met pas, la tactique compte peu. Le PSG est l’équipe la plus forte d’Europe, on la respecte comme lors de notre dernier succès. Il faudra jouer avec courage, garder son calme et exploiter nos qualités pour tenir le rythme du match », a confié l’Italien en conférence de presse.