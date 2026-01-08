OM : Le PSG historique, De Zerbi valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’OM va tenter de déjouer les plans du PSG à l’occasion du Trophée des Champions (19h). Toujours très ambitieux face à l’ennemi juré, Roberto De Zerbi a néanmoins reconnu ce mercredi en conférence de presse que la formation dirigée par Luis Enrique était certainement la plus forte d’Europe.

Le second Classique de la saison approche à grands pas. Ce jeudi soir, l’OM et le PSG se retrouvent au Koweït à l’occasion du Trophée des Champions. Après avoir battu l’ennemi parisien au Vélodrome en début de saison (1-0), le club phocéen nourrit de grandes ambitions sur ce match, qui pourrait laisser place à un trophée.

De Zerbi salue le PSG Cependant, entre temps, le PSG est monté en puissance et a récupéré plusieurs joueurs importants. Cela n’empêche pas Roberto De Zerbi de se montrer ambitieux, bien que le coach de l’OM concède volontiers que Paris est la meilleure équipe d’Europe actuellement.