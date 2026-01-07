OM : Une star en panique, la troublante révélation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à l’OM l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang s’impose comme le leader d’attaque du club phocéen. Ayant réussi à conquérir Marseille, le Gabonais peut toujours compter sur le soutien de son père. Ce dernier s’est confié au Parisien, racontant comment son fils avait toujours eu peur de lui durant sa jeunesse.

Un retour réussi. Deux ans après une très belle saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM. Déjà auteur de 8 buts cette saison avec Marseille, le Gabonais semble éternel malgré ses 36 ans. Leader de l’attaque de Roberto De Zerbi, « PEA » retrouve son club après une CAN totalement manquée avec le Gabon.

« Ça a été un amour fou » Cela n’empêche pas son père, Pierre Aubame, d’être toujours aussi fier de son fils. Auprès du Parisien, ce dernier s’est laissé aller à quelques souvenirs de l’attaquant, lâchant au passage une révélation troublante. « Déjà il y a les gènes, même s’il est beaucoup plus fort que moi (il se marre). Dès qu’il a commencé à marcher et a eu son premier ballon, ça a été un amour fou. Sa chambre était un stade de foot », raconte le paternel.