Rabiot - OM : La grave erreur qui le fait pleurer !

Axel Cornic

Le dernier mercato estival de l’Olympique de Marseille a été agité, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui ont débarqué. Mais le véritable coup de tonnerre a sans aucun doute été le départ d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts après une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe.

Après une première saison très satisfaisante, Adrien Rabiot semblait pouvoir devenir le symbole du projet mené par Roberto De Zerbi. Mais il n’est déjà plus à l’OM, puisque les dirigeants l’ont clairement mis à la porte et il a rebondi du côté de la Serie A, en signant à l’AC Milan.

Le départ choc de Rabiot Evidemment, ce choix a énormément fait parler, surtout avec les prestations de l’international français de l’autre côté des Alpes. Et de ce côté ça ne va pas mieux, puisque l’OM galère à vraiment convaincre en Ligue 1, alors même que le PSG semble plus prenable que jamais.