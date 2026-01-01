Le nouveau Rabiot à l’OM : C’est la panique !

Axel Cornic

Parti dans les toutes dernières heures du mercato estival, Adrien Rabiot n’a pas vraiment été remplacé à l’Olympique de Marseille. Il pourrait finalement l’être avec quelques mois de retard, puisque les médias italiens ont relancé la piste menant à Lazar Samardžić, international serbe qui évolue actuellement à l’Atalanta.

Il devrait y avoir du mouvement à Marseille, en ce mercato hivernal. Après une première partie de saison décevante sous plusieurs points de vue, l’OM a l’intention d’offrir les renforts nécessaires à Roberto De Zerbi pour se relancer. Et cela va commencer par le milieu de terrain, secteur fragilisé par le départ d’Adrien Rabiot l’été dernier.

Le retour de la piste Samardžić Plusieurs noms sont évoqués, mais une piste revient assez régulièrement avec Lazar Samardžić, qui avait déjà été approché par l’OM à la toute fin du mercato estival, pour justement pallier le départ de Rabiot vers l’AC Milan. Peu utilisé à l’Atalanta, l’international serbe cherche un nouveau club pour relancer sa carrière et pourrait avoir le profil parfait pour De Zerbi.