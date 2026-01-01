Le nouveau Rabiot à l’OM : C’est la panique !

Parti dans les toutes dernières heures du mercato estival, Adrien Rabiot n’a pas vraiment été remplacé à l’Olympique de Marseille. Il pourrait finalement l’être avec quelques mois de retard, puisque les médias italiens ont relancé la piste menant à Lazar Samardžić, international serbe qui évolue actuellement à l’Atalanta.
Il devrait y avoir du mouvement à Marseille, en ce mercato hivernal. Après une première partie de saison décevante sous plusieurs points de vue, l’OM a l’intention d’offrir les renforts nécessaires à Roberto De Zerbi pour se relancer. Et cela va commencer par le milieu de terrain, secteur fragilisé par le départ d’Adrien Rabiot l’été dernier.
Le retour de la piste Samardžić
Plusieurs noms sont évoqués, mais une piste revient assez régulièrement avec Lazar Samardžić, qui avait déjà été approché par l’OM à la toute fin du mercato estival, pour justement pallier le départ de Rabiot vers l’AC Milan. Peu utilisé à l’Atalanta, l’international serbe cherche un nouveau club pour relancer sa carrière et pourrait avoir le profil parfait pour De Zerbi.
La Lazio prête à passer son tour, mais...
D’après les informations de Tuttosport, l’Atalanta chercherait effectivement à se séparer de Samardžić, actuellement évalué à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt. L’OM serait sur le coup, mais cela serait également le cas de la Fiorentina ainsi que de la Lazio, qui pourrait toutefois vite lâcher le morceau pour se concentrer sur un autre international serbe, avec Ivan Ilić du Torino.