Sans club, une star drague l'OM !

Il a fait mieux que l'enfant du pays qu'est Samir Nasri. Aux yeux des lecteurs de La Provence, Dimitri Payet est le meilleur meneur de jeu du siècle passé par l'Olympique de Marseille. Rien que ça. Et alors que le Réunionnais n'est engagé dans aucun club depuis la fin de son aventure au Brésil à la dernière intersaison, il signe une déclaration d'amour XXL destinée à l'OM dans le quotidien régional.

« C'est pour moi un immense honneur et une grande fierté. Après toutes ces années passées au club, je me dis que le souvenir que j'ai laissé est positif, surtout quand je regarde les nominés qui sont des joueurs incroyables ». Mardi, en cette fin d'année 2025, Dimitri Payet a été élu meilleur meneur de jeu des 25 dernières années à l'OM par les lecteurs de La Provence. L'ex-milieu marseillais (2013-2015 puis 2017-2023) a marqué les esprits et demeure dans le cœur des supporters du club phocéen.

«Je voudrais leur témoigner à mon tour de mon amour» Dimitri Payet a même surclassé Samir Nasri, surnommé Le Petit Prince de Marseille où il a été formé et lancé dans le grand bain à 17 ans seulement. En récoltant 67% des votes contre les 28% pour Nasri, Payet a signé un plébiscite chez les abonnés de La Provence. Cette marque de reconnaissance touche tout particulièrement l'ancien international français. « Je suis vraiment touché car c'est encore une fois de l'amour que je reçois des Marseillais. C'est une belle façon pour moi de finir cette année. Je voudrais les remercier pour cette attention qui encore une fois me va droit au coeur et leur témoigner à mon tour de mon amour. »