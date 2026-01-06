Officiel : L'OM annonce un renfort !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM va affronter le PSG au Koweït. En effet, les deux rivaux vont se disputer le Classique. De retour de blessure, Leonardo Balerdi figure dans le groupe de Roberto De Zerbi, et il devrait être aligné d'entrée au Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Le Trophée des Champions va se disputer ce jeudi soir au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Pour ce Classique face au PSG, l'OM va pouvoir compter sur son capitaine : Leonardo Balerdi.

OM-PSG : Balerdi est convoqué par De Zerbi Ce lundi après-midi, l'OM a communiqué son groupe de 28 joueurs convoqués par Roberto De Zerbi pour le Trophée des Champions. Remis de sa blessure, Leonardo Balerdi s'est envolé avec la délégation marseillaise pour affronter le PSG au Koweït.