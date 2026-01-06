Officiel : L'OM annonce un renfort !

Ce jeudi soir, l'OM va affronter le PSG au Koweït. En effet, les deux rivaux vont se disputer le Classique. De retour de blessure, Leonardo Balerdi figure dans le groupe de Roberto De Zerbi, et il devrait être aligné d'entrée au Jaber Al-Ahmad International Stadium.
Le Trophée des Champions va se disputer ce jeudi soir au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City. Pour ce Classique face au PSG, l'OM va pouvoir compter sur son capitaine : Leonardo Balerdi.
OM-PSG : Balerdi est convoqué par De Zerbi
Ce lundi après-midi, l'OM a communiqué son groupe de 28 joueurs convoqués par Roberto De Zerbi pour le Trophée des Champions. Remis de sa blessure, Leonardo Balerdi s'est envolé avec la délégation marseillaise pour affronter le PSG au Koweït.
OM-PSG : Balerdi sera titulaire ?
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Leonardo Balerdi devrait retrouver une place de titulaire ce jeudi soir. En effet, Roberto De Zerbi aurait prévu d'aligner d'entrée son capitaine face au PSG, et ce, aux côtés de Facundo Medina. Heureusement pour lui, le coach de l'OM va pouvoir compter sur un effectif au complet. Nayef Aguerd étant toujours au Maroc, alors que les Lions de l'Atlas vont défier le Cameroun en quart de finale de la CAN ce vendredi soir.