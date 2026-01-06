OM : Jackpot avec le PSG !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM et le PSG vont se disputer le Trophée des Champions. Ce Classique aura lieu au Jaber Al-Ahmad International Stadium. La ville de Koweït City ayant raflé la mise, et ce, grâce à son offre d'environ 3,5M€. De surcroit, le Koweït s'est engagé à prendre en charge des frais annexes, tels que les vols.

Le premier Classique de l'année aura lieu ce jeudi soir. En effet, le PSG de Luis Enrique (55 ans) et l'OM de Roberto De Zerbi (46 ans) ont rendez-vous à Koweït City pour le Trophée des Champions.

Le PSG et l'OM ont rendez-vous au Koweït Si le PSG et l'OM vont s'affronter au Jaber Al-Ahmad International Stadium, c'est surtout parce que le Koweït s'est montré plus généreux que ses concurrents sur le plan financier. D'après les indiscrétions de RMC Sport, le pays du Golfe s'est engagé à verser environ 3,5M€ pour l'organisation de ce choc.