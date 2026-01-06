Coup historique à l’OM : Il annonce la fin en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a pendant un temps espéré voir l’OM se mêler à la lutte pour le titre de champion de France, qu’il n’a plus remporté depuis 2010, Eric Di Meco n’y croit plus désormais. Après sa défaite dimanche face au FC Nantes (0-2), Marseille a désormais huit points de retard sur le RC Lens, premier, et sept sur le PSG, deuxième.

Battu par le FC Nantes (0-2) dimanche au Vélodrome après avoir terminé la rencontre à 9 contre 11, l’OM a probablement dit adieu à ses derniers minces espoirs d’être sacré champion de Ligue 1. Un titre que Marseille attend depuis presque 16 ans, mais qui ne devrait pas revenir cette saison dans la cité phocéenne.

« Si tu attrapes un mec à Marseille qui te dit “on joue le titre” après ce qu’il a vu hier » « Les gars, vous regardez les matchs de l’OM ? Je me suis enflammé à un moment donné parce que c’est rigolo aussi de s’enflammer, ça fait partie du jeu. Mais là, si tu attrapes un mec à Marseille qui te dit “on joue le titre” après ce qu’il a vu hier (dimanche)... », a répondu Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC quand il lui a été demandé s’il y croyait encore pour l’OM.