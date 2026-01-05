Un renfort à l’OM : L’annonce tant attendue !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hamed Junior Traoré est apparu ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome à l’occasion du match entre l’OM et le FC Nantes (0-2). Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, privé de sa recrue hivernale depuis septembre. L’Ivoirien est bien déterminé à enfin lancer sa saison.

C’est une journée à oublier pour l’OM, qui a connu un scénario catastrophe sur la pelouse du Vélodrome ce dimanche. C’est à neuf, après les expulsions d’Arthur Vermeeren (23e) et Bilal Nadir (56e), que la formation phocéenne s’est inclinée face au FC Nantes (0-2), une très mauvaise opération puisque le RC Lens, leader de Ligue 1, possède désormais huit points d’avance sur les Marseillais.

Hamed Junior Traoré enfin de retour La seule bonne nouvelle du jour concerne Hamed Junior Traoré, qui a disputé son deuxième match de la saison contre Nantes, son premier au Vélodrome après son unique apparition sur la pelouse de l’OL le 31 août dernier. L’international ivoirien, arrivé durant le dernier mercato estival, était touché à la cuisse droite et apparaît comme un renfort pour les mois à venir. Roberto De Zerbi l’a fait entrer à la 73e minute.