Cauchemar à l’OM : Un joueur donne rendez-vous au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour son premier match de 2026, l'OM a vécu une rencontre difficile en étant battu par le FC Nantes (0-2). A domicile les Marseillais ont fini à 9 et les Canaris en ont profité. Malgré tout Timothy Weah a déjà les yeux tournés vers le prochain match, un gros rendez-vous puisqu'il s'agit du Trophée des champions face au PSG.

En s'inclinant face à Nantes, l'OM devra vite rebondir et espérer un meilleur scénario lors de son affrontement face au PSG. Le club de la cité phocéenne a une belle occasion de se frotter au club de la capitale lors du Trophée des champions. C'est en tout cas ce vers quoi le regard de Timothy Weah est tourné.

Catastrophe à l'OM Opposé à la lanterne rouge pour débuter l'année, l'OM a réalisé une très mauvaise opération en Ligue 1 puisque le RC Lens a gagné et s'envole un peu plus en tête du classement. Le club compte désormais 8 points de retard et derrière, Lyon et Rennes se rapprochent également à seulement 2 points après leur victoire. « C’était très compliqué cet après-midi. C’est un match qu’on doit assumer. On sait que les cartons rouges ça ne suffit pas dans les matchs de haut niveau » analyse d'abord Timothy Weah au micro de Ligue1+.