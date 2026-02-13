«Ce sera lui à 95%» : Le prochain entraîneur de l'OM annoncé dans l'After Foot ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis l’officialisation de son départ, intervenue dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM est à la recherche d’un nouvel entraîneur afin de remplacer Roberto De Zerbi. En ce sens, il semblerait que les dirigeants marseillais aient trouvé leur homme. Selon les informations révélées dans l’After Foot sur RMC, ce dossier est bouclé à « 95% ».

Quatrième de Ligue 1 avec trois points de retard sur le podium et opposé à Toulouse le 4 mars prochain en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM a encore des échéances importantes et des objectifs à remplir d’ici à la fin de la saison. Ce qui se fera sans Roberto De Zerbi. Fragilisé par les mauvais résultats des dernières semaines et estimant avoir perdu une partie de son vestiaire, le technicien italien a décidé de partir et le club a officialisé la nouvelle tard dans la nuit de mardi à mercredi.

Départ de De Zerbi : Un entraîneur «bien placé» sur la liste de l’OM (et ce n’est pas celui auquel vous pensez) https://t.co/IRSnlZ8SwA — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Ça chauffe pour Beye à l’OM Samedi, pour la réception de Strasbourg, Jacques Abardonado assurera l’intérim, comme il l’avait déjà fait après le départ de Marcelino en 2023. Mais l’OM compte bien s’attacher les services d’un nouvel entraîneur prochainement. Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués, mais un semble tenir la corde : Habib Beye. « Habib Beye est le choix numéro 1, ce n'est qu'une question de discussions de contrat à régler. C'est clair, c'est net », a assuré Daniel Riolo mercredi soir dans l’After Foot sur RMC.