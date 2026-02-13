«Ce sera lui à 95%» : Le prochain entraîneur de l'OM annoncé dans l'After Foot ?

Depuis l’officialisation de son départ, intervenue dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM est à la recherche d’un nouvel entraîneur afin de remplacer Roberto De Zerbi. En ce sens, il semblerait que les dirigeants marseillais aient trouvé leur homme. Selon les informations révélées dans l’After Foot sur RMC, ce dossier est bouclé à « 95% ».
Quatrième de Ligue 1 avec trois points de retard sur le podium et opposé à Toulouse le 4 mars prochain en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM a encore des échéances importantes et des objectifs à remplir d’ici à la fin de la saison. Ce qui se fera sans Roberto De Zerbi. Fragilisé par les mauvais résultats des dernières semaines et estimant avoir perdu une partie de son vestiaire, le technicien italien a décidé de partir et le club a officialisé la nouvelle tard dans la nuit de mardi à mercredi.
Ça chauffe pour Beye à l’OM
Samedi, pour la réception de Strasbourg, Jacques Abardonado assurera l’intérim, comme il l’avait déjà fait après le départ de Marcelino en 2023. Mais l’OM compte bien s’attacher les services d’un nouvel entraîneur prochainement. Dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués, mais un semble tenir la corde : Habib Beye. « Habib Beye est le choix numéro 1, ce n'est qu'une question de discussions de contrat à régler. C'est clair, c'est net », a assuré Daniel Riolo mercredi soir dans l’After Foot sur RMC.
« C'est bien Habib Beye qui sera à Marseille à 95% »
« Une fois que les discussions contractuelles seront terminées, il ne sera pas sur le banc contre Strasbourg, mais c'est a priori bouclé pour Habib Beye », ajoutait l’éditorialiste. Ce jeudi soir, Daniel Riolo a donné des nouvelles de ce dossier, confirmant la tendance : « C'est bien Habib Beye qui sera à Marseille à 95%. » Il faut encore qu’Habib Beye finalise son départ du Stade Rennais, qui a officialisé son départ lundi et a engagé des procédures « d’ordre privé » contre lui et ses adjoints, comme l’a expliqué Arnaud Pouille en conférence de presse.