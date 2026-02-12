Habib Beye : Le problème «d’ordre privé» qui va retarder son arrivée à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a été démis de ses fonctions en début de semaine, Habib Beye pourrait rapidement trouver un nouveau club. Le technicien sénégalais semble être le favori afin de prendre la succession de Roberto De Zerbi à l’OM, mais avant cela, il doit d’abord finaliser son départ du Stade Rennais, qui a engagé une procédure d’ordre privée à son encontre.

Tout juste démis de ses fonctions au Stade Rennais, Habib Beye a vu un poste dont il rêve depuis plusieurs années se libérer, celui d’entraîneur de l’OM. L’ancien international sénégalais n’a jamais caché son envie d’être sur le banc de Marseille et cela tombe bien, puisque le poste est désormais disponible à la suite du départ de Roberto De Zerbi.

De Zerbi quitte l’OM : Ces joueurs qui le soutiennent en pleine crise… et ce n’est pas le cas de tout le monde ! https://t.co/9BgYjFN4gw — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Avant de rejoindre l’OM, Beye doit finaliser son départ de Rennes Si d’autres noms ont été cités, comme ceux d’Eric Chelle ou de Sergio Conceiçao, c’est bien Habib Beye qui semble être le favori pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. « Habib Beye est le choix numéro 1, ce n'est qu'une question de discussions de contrat à régler. C'est clair, c'est net (...) Une fois que les discussions contractuelles seront terminées, il ne sera pas sur le banc contre Strasbourg, mais c'est a priori bouclé pour Habib Beye », a assuré Daniel Riolo mercredi soir dans l’After Foot sur RMC. Toutefois, son départ du Stade Rennais n’est pas encore finalisé et justement, Arnaud Pouille était présent en conférence de presse ce jeudi et a évoqué ce sujet.