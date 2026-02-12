Habib Beye : Le problème «d’ordre privé» qui va retarder son arrivée à l’OM ?

Alors qu’il a été démis de ses fonctions en début de semaine, Habib Beye pourrait rapidement trouver un nouveau club. Le technicien sénégalais semble être le favori afin de prendre la succession de Roberto De Zerbi à l’OM, mais avant cela, il doit d’abord finaliser son départ du Stade Rennais, qui a engagé une procédure d’ordre privée à son encontre.
Tout juste démis de ses fonctions au Stade Rennais, Habib Beye a vu un poste dont il rêve depuis plusieurs années se libérer, celui d’entraîneur de l’OM. L’ancien international sénégalais n’a jamais caché son envie d’être sur le banc de Marseille et cela tombe bien, puisque le poste est désormais disponible à la suite du départ de Roberto De Zerbi.
Avant de rejoindre l’OM, Beye doit finaliser son départ de Rennes
Si d’autres noms ont été cités, comme ceux d’Eric Chelle ou de Sergio Conceiçao, c’est bien Habib Beye qui semble être le favori pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. « Habib Beye est le choix numéro 1, ce n'est qu'une question de discussions de contrat à régler. C'est clair, c'est net (...) Une fois que les discussions contractuelles seront terminées, il ne sera pas sur le banc contre Strasbourg, mais c'est a priori bouclé pour Habib Beye », a assuré Daniel Riolo mercredi soir dans l’After Foot sur RMC. Toutefois, son départ du Stade Rennais n’est pas encore finalisé et justement, Arnaud Pouille était présent en conférence de presse ce jeudi et a évoqué ce sujet.
« Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détails »
« Comme vous le savez, on a communiqué lundi. On a pris la décision ce week-end avec Guillaume Cerutti et Loïc Désiré d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances étaient contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative que d’entamer cette procédure. Ce n’est jamais une situation agréable à vivre pour personne. Les circonstances étaient telles que l’on a été contraints de prendre cette décision. Vous comprendrez que ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détails », a déclaré le président du Stade Rennais, avant d’ajouter : « Je sais que vous avez plein de questions. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour y répondre. » Reste à savoir si cela pourrait retarder l’arrivée d’Habib Beye à l’OM, où il semble l’heureux élu pour succéder à Roberto De Zerbi.