«C’est bouclé», le prochain entraîneur de l’OM annoncé en direct sur RMC ?

Ce mardi matin, l'OM a annoncé un gros départ. En effet, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraineur de l'équipe première du club marseillais. D'après Daniel Riolo, l'OM de Pablo Longoria aurait d'ores et déjà choisi l'héritier du coach italien. Et il a déjà défendu les couleurs olympiennes.

Après la catastrophe au Parc des Princes (défaite 5-0 contre le PSG), Roberto De Zerbi a quitté son poste d'entraineur de l'OM. En effet, le club marseillais a officialisé le départ du coach de son équipe première ce mardi matin, et ce, via un communiqué publié sur son site officiel.

«Habib Beye est le choix numéro 1» « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit l'OM.