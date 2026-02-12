Bertrand Latour annonce un malaise sur Canal +, «ils ne sont pas raccords»

Présent sur le plateau du Late Football Club ce mercredi soir, Bertrand Latour a fait des révélations sur l'OM. D'après le journaliste de Canal +, il existerait un malaise entre deux personnalités majeures du club olympien. Ce qui pourrait compliquer la succession de Roberto De Zerbi.
Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'OM a vécu une saison 2025-2026 en dents de scie. Ce qui a couté cher à l'Italien. En effet, l'OM a annoncé ce mardi matin que Roberto De Zerbi n'était plus l'entraineur de son équipe première.
«Ils sont officiellement sur le même bateau, mais...»
« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué l'OM sur son site officiel.
«... dans la vraie vie, chacun est un peu sur son bateau»
Présent sur le plateau du Late Football Club ce mercredi, Bertrand Latour a lâché ses vérités sur la relation entre Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui vont devoir prendre des décisions fortes après le départ de Roberto De Zerbi. « Manifestement, ils ne sont pas raccords sur ce qu'il faut faire ou les choix qui vont devoir être réalisés dans quelques heures ou quelques jours maintenant. J'ai l'impression qu'entre Longoria et Benatia, ils sont officiellement sur le même beau, mais dans la vraie vie, chacun est un peu sur son bateau », a révélé le journaliste de Canal +.