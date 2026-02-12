Bertrand Latour annonce un malaise sur Canal +, «ils ne sont pas raccords»

Amadou Diawara

Présent sur le plateau du Late Football Club ce mercredi soir, Bertrand Latour a fait des révélations sur l'OM. D'après le journaliste de Canal +, il existerait un malaise entre deux personnalités majeures du club olympien. Ce qui pourrait compliquer la succession de Roberto De Zerbi.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'OM a vécu une saison 2025-2026 en dents de scie. Ce qui a couté cher à l'Italien. En effet, l'OM a annoncé ce mardi matin que Roberto De Zerbi n'était plus l'entraineur de son équipe première.

"J'ai l'impression qu'entre Longoria et Benatia ils sont officiellement sur le même bateau mais dans la vraie vie, chacun est sur le sien" 🗣️



Bertrand Latour évoque la situation compliquée en interne à l'Olympique de Marseille 😬 pic.twitter.com/BhyDqJ02xP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2026

«Ils sont officiellement sur le même bateau, mais...» « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué l'OM sur son site officiel.