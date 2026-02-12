«Arrêtez de casser les cou*lles» : Daniel Riolo s’emporte et craque dans l’After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très acerbes dans ses analyses, Daniel Riolo s’est encore démarqué mardi soir sur le plateau de l’After Foot sur RMC. Le journaliste s’est lâché après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi de l’OM. Et il se montre radical concernant l’environnement du club phocéen.

C'est désormais officiel, Roberto De Zerbi quitte l'OM, un an et demi après son arrivée. C'est donc un nouvel entraîneur qui ne résiste pas à l'environnement marseillais. Une situation sur laquelle Daniel Riolo s'est longuement confié sur RMC et il ne manque pas à pousser un coup de gueule face au comportement des supporters marseillais.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

Riolo analyse le départ de De Zerbi « De Zerbi, quand il arrive et qu'il est motivé à fond par le challenge, il était au taquet sur l'idée d'être dans un club enfin à sa mesure. L'idée de "c'était le bon coach ou c'était pas le bon coach"... Si l'OM avait donné un jour un exemple de ce que c'est qu'un coach pour ce club avec le bon contexte, le bon environnement, la bonne relation avec les dirigeants et avec les joueurs... Mais je n'ai pas d'exemple d'entraîneurs qui n'ont pas été bousculé par les supporters (...) Je ne vois pas d'exemple », lâche-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC, avant d’en rajouter une couche.