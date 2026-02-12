«Arrêtez de casser les cou*lles» : Daniel Riolo s’emporte et craque dans l’After Foot !

Toujours très acerbes dans ses analyses, Daniel Riolo s’est encore démarqué mardi soir sur le plateau de l’After Foot sur RMC. Le journaliste s’est lâché après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi de l’OM. Et il se montre radical concernant l’environnement du club phocéen.
C'est désormais officiel, Roberto De Zerbi quitte l'OM, un an et demi après son arrivée. C'est donc un nouvel entraîneur qui ne résiste pas à l'environnement marseillais. Une situation sur laquelle Daniel Riolo s'est longuement confié sur RMC et il ne manque pas à pousser un coup de gueule face au comportement des supporters marseillais.
Riolo analyse le départ de De Zerbi
« De Zerbi, quand il arrive et qu'il est motivé à fond par le challenge, il était au taquet sur l'idée d'être dans un club enfin à sa mesure. L'idée de "c'était le bon coach ou c'était pas le bon coach"... Si l'OM avait donné un jour un exemple de ce que c'est qu'un coach pour ce club avec le bon contexte, le bon environnement, la bonne relation avec les dirigeants et avec les joueurs... Mais je n'ai pas d'exemple d'entraîneurs qui n'ont pas été bousculé par les supporters (...) Je ne vois pas d'exemple », lâche-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC, avant d’en rajouter une couche.
«En gros, je vais le dire vulgairement : arrêtez de casser les couilles aux gens !»
« On va me dire Deschamps, mais il fait une année où ils sont champions dans la foulée ils font quart de finale de Ligue des champions et le club était cassé en deux. Ca n'a duré qu'un an et demi (...) Tudor a craqué parce qu'il n'en pouvait plus de cet environnement. Les supporters le critiquaient dans tous les sens et les joueurs le trouvaient trop exigeant, ça a pété. L'ADN de ce club... Un jour, il va falloir que les gens se posent là-bas et qu'on leur demande : "qu'est-ce que vous voulez ?" En gros, je vais le dire vulgairement : arrêtez de casser les couilles aux gens ! (...) J'ai envie de leur dire : "votre club vous le détruisez, vous l'aimez, mais vous l'aimez mal". Tout le monde devient fou dans ce club », ajoute Daniel Riolo.