OM : Greenwood bloque un transfert du côté de Paris ?

Transparent contre le PSG dimanche soir, Mason Greenwood a été critiqué. Cependant, l’ailier anglais n’en reste pas moins le meilleur joueur de l’OM cette saison et d’assez loin. Questionné sur une potentielle arrivée à Marseille, un joueur de Ligue 1 estime que la présence du numéro 10 l’empêcherait clairement de jouer. Explications.
Que les temps sont durs à l’OM. Après la lourde défaite contre le PSG, le club phocéen a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi. Pourtant, malgré une instabilité énorme présente au club depuis de nombreuses années déjà, le club phocéen conserve de l’intérêt auprès des joueurs. Né et ayant grandi à Marseille, Ilan Kebbal a évoqué ce mardi soir les rumeurs qui l’envoyaient à l’OM l’été dernier notamment.
Kebbal évoque les rumeurs l’envoyant à l’OM
« Il n'y a pas eu de discussions parce qu'on savait avec le club que c'était fermé. Donc franchement, il n'y a pas eu forcément de discussions. Moi, je voulais finir la saison au Paris FC, essayer de maintenir ce club-là. Et c'est un club qui m'a tout donné. Donc j'essaie de leur rendre tout sur le terrain. Je suis bien au Paris FC. Après voilà, comme je l'ai dit on verra cet été parce que chaque joueur a des ambitions. Même le club, on ne sait pas ce qui va se passer cet été, si le club va miser sur d'autres joueurs ou pas », a ainsi confié l’international Algérien de 27 ans dans l’émission Génération After sur RMC.
« Il y a Greenwood. C'est le meilleur joueur de Ligue 1 »
Pour Kebbal, la présence en attaque de Mason Greenwood ne lui laisse pas beaucoup de possibilité de temps de jeu à l’OM : « Bien sûr que moi, en tant que joueur je n’ai plus 20 ans et si je peux avoir la chance de côtoyer des grands clubs… Si on peut avoir cette chance-là on n’est personne pour refuser. Non, il y a Greenwood. C'est le meilleur joueur de Ligue 1… Je pense que quand on est joueur, il faut être juste avec soi-même. Je ne dis pas que je n'ai pas le niveau, mais quand il y a des joueurs… Moi j'ai joué contre eux. Est-ce que je peux être dans le groupe élargi? Je pense que oui, mais dans le onze… », conclut le phénomène du Paris FC avec beaucoup de lucidité.