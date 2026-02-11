De Zerbi viré : L’OM cherche un nouvel entraineur, «ça travaille déjà, mais...»

Axel Cornic

Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi est arrivé à la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille. Les dirigeants ont décidé de se séparer du technicien italien de 46 ans après l’humiliation face au Paris Saint-Germain (5-0), mais désormais on attend de voir qui sera le son successeur pour le reste de la saison.

C’était annoncé depuis quelques semaines déjà. Très fragilisé par les résultats sportifs de son équipe, Roberto De Zerbi ne va plus diriger l’OM. Comme l'a confirmé le communiqué officiel du club diffusé ces dernières heures, les dirigeants marseillais ont décidé ce mardi soir qu’il n’était plus l’homme de la situation, et Zerbi ainsi que son staff ont été licenciés.

"Je ne pense pas que le prochain aura 3 ans de contrat. Longoria voulait faire de De Zerbi le Simeone de Marseille et c'est déjà terminé. Ils vont essayer de trouver un coach qui maîtrise cet environnement… pic.twitter.com/qB3abStcJd — After Foot RMC (@AfterRMC) February 10, 2026

Départ annoncé à l’OM ? De Zerbi ne sera donc pas sur le banc de l’OM pour la réception de Strasbourg, ce samedi 14 février. A en croire les dernières indiscrétions venant de Marseille, la solution interne serait privilégiée pour cette rencontre avec l’éternel adjoint Jacques Abardonado ou encore Romain Ferrier, le coach de l’équipe réserve. Mais difficile de croire que les dirigeants laisseront un intérimaire jusqu’à la fin de la saison, avec des objectifs importants à aller chercher comme la Coupe de France ou une qualification en Ligue des Champions.