«Avec Roberto De Zerbi c’est mort» : Il craque sur RMC !

Axel Cornic

La situation est de plus en plus tendue à l’Olympique de Marseille, après l’humiliation dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0). En effet, Roberto De Zerbi est plus que jamais fragilisé, avec un possible départ qui est évoqué et qui est même réclamé par certains observateurs de la Ligue 1.

C’est sans aucun doute le point le plus bas, depuis son arrivée à l’été 2024. Roberto De Zerbi a assisté impuissant à l’élimination de son équipe en Ligue des Champions et plus récemment, c’est face au PSG qu’il a essuyé une défaite cinglante. De quoi relancer la crise à l’OM, avec l’Italien de 46 ans qui semble désormais être sur un siège éjectable.

« Je ne l'ai jamais vu comme ça » Les différentes sources à Marseille qui ont parlé ces derniers jours, évoquent un Roberto De Zerbi extrêmement touché après le nouvel échec de son équipe. « Je le vois démoralisé, il a l'air de se sentir abandonné, je ne l'ai jamais vu comme ça alors qu'il est d'ordinaire ultra-combatif et ne se résigne jamais » a révélé un proche du vestiaire de l’OM, d’après La Provence. « Quelque chose semble s'être cassé, il faut que ça change sinon ça va se finir dans la douleur ».