Départ de De Zerbi : L’OM fait fuiter une information (et ce n’est pas rassurant)

Le début d’année 2026 est très compliqué pour l’Olympique de Marseille, qui est notamment passé par une élimination catastrophique en Ligue des Champions. Et pour ne rien arranger, les Marseillais ont subi une cinglante défaite dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0), qui n’a fait que fragiliser encore un Roberto De Zerbi annoncé proche d’un possible départ.
Est-ce déjà la fin ? Lors de son arrivée au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi semblait pouvoir être l’homme parfait pour l’OM. Mais un an et demi après, rien ne va plus pour l’Italien, plus critiqué que jamais et surtout dans une position extrêmement instable du côté de Marseille.
De Zerbi sur la sellette
L’élimination de la Ligue des Champions avait déjà fait trembler les fondations du projet construit autour de De Zerbi. Dès le lendemain de la défaite à Bruges, plusieurs sources ont même annoncé que l’OM et son entraineur allaient se séparer. Il est finalement resté, mais rien n’a changé. C’est peut-être même pire, puisque les Marseillais ont vécu une véritable humiliation face au PSG, se faisant éjecter du podium de la Ligue 1.
« Impossible de prédire son avenir à très court terme, c’est ce que me disait une source proche du club »
Ce nouveau revers semble avoir laissé des traces et c’est notamment le cas pour Roberto De Zerbi, dont l’avenir fait désormais à nouveau parler du côté de l’OM. « C’est une situation extrêmement tendue à l’OM, où il y a énormément de crispation autour de l’entraineur » a expliqué Fabrice Hawkins sur RMC, avant d’ajouter : « Impossible de prédire son avenir à très court terme, c’est ce que me disait une source proche du club ». Pour le moment, le technicien de 46 ans est annoncé sur le banc pour la réception de Strasbourg au Vélodrome le 14 février prochain, mais le résultats de ce match pourrait bien tout changer.