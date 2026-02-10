Départ de De Zerbi : L’OM fait fuiter une information (et ce n’est pas rassurant)

Axel Cornic

Le début d’année 2026 est très compliqué pour l’Olympique de Marseille, qui est notamment passé par une élimination catastrophique en Ligue des Champions. Et pour ne rien arranger, les Marseillais ont subi une cinglante défaite dans le Classique face au Paris Saint-Germain (5-0), qui n’a fait que fragiliser encore un Roberto De Zerbi annoncé proche d’un possible départ.

Est-ce déjà la fin ? Lors de son arrivée au cours de l’été 2024, Roberto De Zerbi semblait pouvoir être l’homme parfait pour l’OM. Mais un an et demi après, rien ne va plus pour l’Italien, plus critiqué que jamais et surtout dans une position extrêmement instable du côté de Marseille.

De Zerbi sur la sellette L’élimination de la Ligue des Champions avait déjà fait trembler les fondations du projet construit autour de De Zerbi. Dès le lendemain de la défaite à Bruges, plusieurs sources ont même annoncé que l’OM et son entraineur allaient se séparer. Il est finalement resté, mais rien n’a changé. C’est peut-être même pire, puisque les Marseillais ont vécu une véritable humiliation face au PSG, se faisant éjecter du podium de la Ligue 1.