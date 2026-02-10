OM : Les joueurs déstabilisés à cause de RMC ? La théorie qui fait bondir Dugarry

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’OM a connu une nouvelle désillusion en ce début d’année 2026 après le Club Brugge et le Trophée des champions notamment face au PSG il y a quelques semaines de cela. Le Paris Saint-Germain a remis les pendules à l’heure en Ligue 1 après une défaite lors de la phase aller sur le score d’1 but à 0. Cette fois-ci, le club parisien n’a pas fait dans le détail en corrigeant l’Olympique de Marseille au Parc des princes (5-0). Au lendemain de ce succès, des révélations ont été faites sur RMC qui ont fait réagir Christophe Dugarry.

Entre 1997 et 2000, Christophe Dugarry a été joueur de l’OM. Alors forcément, le champion du monde sait pertinemment à quel point l’atmosphère peut être pesante dans la cité phocéenne lorsque les résultats de l’Olympique de Marseille ne sont pas forcément au rendez-vous. Il sait aussi l’importance des supporters qui peuvent venir discuter avec les dirigeants et les joueurs au centre Robert Louis-Dreyfus, également appelée la Commanderie, pour faire passer un message et communiquer leur mécontentement.

«Tu n’es là que pour critiquer, tu veux perturber le vestiaire» En plus de cela, puisque l’OM est un club très exposé médiatiquement, les critiques sont susceptibles de fuser dans les médias. C’est notamment le cas ces dernières semaines. Sur RMC, Jérôme Rothen a pu tenir des propos durs envers le club phocéen concernant le management, le mercato ou même les problèmes qu’il voyait au sujet de l’entraîneur et de l’équipe. Ce qui lui a valu des portes fermées à Marseille et des messages assez salés de certains comme il l’a assuré en direct via son émission Rothen s’enflamme lundi soir au lendemain de la déroute marseillaise à Paris face au PSG (5-0). « Arrêtez vos bêtises, surtout quand on essaie de te donner des leçons. Parce qu’il y en a beaucoup… Je ne sais pas si le portable de Jean-Pierre (ndlr Papin), de Duga (ndlr Christophe Dugarry) ou des autres qui interviennent dans Rothen s’enflamme ont sonné, moi oui. On m’a laissé des textos par moments très durs, il n’y a pas de soucis. Je peux aussi dire des bêtises, le problème c’est que tout ce qu’on a pu dire, me donne raison aujourd’hui. Et comme par hasard, ces gens-là, tu ne les entends plus : « on a une grande équipe avec des grands joueurs, tu n’es là que pour critiquer, tu veux perturber le vestiaire ». Non, mais Duga tu rigoles, mais c’est la vérité ».