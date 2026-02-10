OM : La demande très spéciale de cette star en retour de boite de nuit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, l’heure n’est absolument plus à la fête. D’ailleurs, après la déroute historique contre le PSG dimanche dernier (0-5), des changements pourraient avoir lieu dans les prochains jours à la Commanderie. Un climat bien différent de celui de 16 ans en arrière avec un titre de champion de France à la clé auquel un joueur en particulier avait participé avec comme dénouement pour le moins hors du commun. Explications.

Au printemps 2010, les supporters de l’OM célébraient un neuvième titre de champion de France sur le Vieux Port. A l’époque, ils étaient loin de s’imaginer que ce serait le dernier en date. Le PSG était racheté par le Qatar une année plus tard et la suprématie presque sans partage parisienne commençait. Il y a 16 ans, Didier Deschamps offrait la Ligue 1 à l’Olympique de Marseille avec une équipe composée notamment de Mamadou Niang et d’Hatem Ben Arfa.

Hatem Ben Arfa 🇫🇷 est encore à ce jour 𝗟𝗘 𝗦𝗘𝗨𝗟 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗦𝗨𝗥𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘́ 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 de l’INF Clairefontaine. 💎🤯



Ses parents l’avaient envoyé là-bas pour le protéger de l’agitation autour de lui :



𝗔̀ 𝟭𝟮 𝗮𝗻𝘀, 𝗶𝗹 𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁… pic.twitter.com/UImVjlOT6r — BeFootball (@_BeFootball) February 9, 2026

«Je rentre me coucher chez Hatem où il m’avait invité dans sa chambre d’amis» Le milieu offensif âgé de 23 ans à l’époque avait profité des célébrations pour se rendre dans un établissement nocturne à Aix-en-Provence avant une discussion avec son ancien agent totalement inattendue en fin de soirée. Frédéric Guerra raconte pour L’Équipe Explore. « Le soir du titre de l’OM en 2010, on va en boîte de nuit à Aix. Vers 3 heures du matin, je rentre me coucher chez Hatem où il m’avait invité dans sa chambre d’amis ».