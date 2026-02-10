OM : La demande très spéciale de cette star en retour de boite de nuit !

A l’Olympique de Marseille, l’heure n’est absolument plus à la fête. D’ailleurs, après la déroute historique contre le PSG dimanche dernier (0-5), des changements pourraient avoir lieu dans les prochains jours à la Commanderie. Un climat bien différent de celui de 16 ans en arrière avec un titre de champion de France à la clé auquel un joueur en particulier avait participé avec comme dénouement pour le moins hors du commun. Explications.
Au printemps 2010, les supporters de l’OM célébraient un neuvième titre de champion de France sur le Vieux Port. A l’époque, ils étaient loin de s’imaginer que ce serait le dernier en date. Le PSG était racheté par le Qatar une année plus tard et la suprématie presque sans partage parisienne commençait. Il y a 16 ans, Didier Deschamps offrait la Ligue 1 à l’Olympique de Marseille avec une équipe composée notamment de Mamadou Niang et d’Hatem Ben Arfa.
«Je rentre me coucher chez Hatem où il m’avait invité dans sa chambre d’amis»
Le milieu offensif âgé de 23 ans à l’époque avait profité des célébrations pour se rendre dans un établissement nocturne à Aix-en-Provence avant une discussion avec son ancien agent totalement inattendue en fin de soirée. Frédéric Guerra raconte pour L’Équipe Explore. « Le soir du titre de l’OM en 2010, on va en boîte de nuit à Aix. Vers 3 heures du matin, je rentre me coucher chez Hatem où il m’avait invité dans sa chambre d’amis ».
«Il se couche avec moi et tous les deux, en calbut dans le lit, on refait le monde»
« Quand il rentre à son tour vers 6 heures, il me réveille et me dit : ''je veux te parler.'' Il se couche avec moi et tous les deux, en calbut dans le lit, on refait le monde ». On parle de philo, de spiritualité, d’avenir. Bien-être, apaisement, complicité : ça dure deux heures et c’est un souvenir magnifique. Je sens un garçon plus mature, posé, ouvert à la discussion. Deux semaines tard, il casse tout dans le bureau de Dassier. Allez comprendre… ». a conclu Frédéric Guerra pour L’Équipe Explore, partageant la dualité qui caractérisait bien Hatem Ben Arfa pendant sa carrière de joueur aux multiples rebondissements.